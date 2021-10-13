Masterchef takım oyununu kim kazandı? 13 Ekim Masterchef hangi takım kazandı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Masterchef'te bugün birbirinden farklı döner tarifleri yapılıyor. Döneri en güzel yapan takım, avantajlı konuma geçecek.

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

GÖRSEL: Kırmızı takım kazandı

DÜRÜM DÖNER: Kırmızı takım kazandı.

TOMBİK DÖNER: Kırmızı takım kazandı.

İSKENDER: Kırmızı takım kazandı.

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