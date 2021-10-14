Masterchef Tahsin kimdir, nereli?Tahsin Küçük kaç yaşında, mesleği ne? MasterChef Tahsin Küçük Instagram hesabı!

Masterchef Tahsin kimdir? Masterchef 2021 Tahsin Küçük nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Masterchef Türkiye 2021 ana kadrosunda yer alan Tahsin Küçük, vatandaşlar tarafından merak edilen isimlerden oldu. Peki, Masterchef Tahsin Küçük kimdir? İnstagram hesabı nedir? Doğum tarihi kaç?

MASTERCHEF TAHSİN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021'e katılan Tahsin Küçük, 23 yaşında ve aslen Trabzonlu. Doğma büyüme Kocaelili olduğunu söyleyen Tahsin Küçük, yedi yıldır İstanbul'da yaşadığını belirtti.

El lezzetine inandığını söyleyen Tahsin Küçük, büyük ihtimalle şampiyon olacağını düşündüğünü belirtti. Bunun bir eleme olduğunu ve elemenin en iyi yemeğini yaptığını ifade etti. 13 yaşında mutfağa girdiğini, bulaşıkçılıktan başladığını ve 10 yıldır yemek işinde olduğunu söyledi.

MasterChef Türkiye 2021 eleme turunda şeflere firik keşkeğinde konfit somon hazırlayan ve Jürinin beğenisini kazanan Tahsin Küçük, üç evet oyu alarak sonraki tura geçti. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Sosyal medya platformu Instagram'da @tahsinkucukofficial kullanıcı adıyla yer alan Tahsin'in Instagram'da 17 bin takipçisi bulunmaktadır.

MASTERCHEF TAHSİN NERELİ?

Doğma büyüme Kocaelili olan genç yarışmacı, yedi yıldır İstanbul'da yaşamaktadır. Masterchef yarışmasının iddialı isimlerinden birisidir. Masterchef Tahsin, erken yaşta çalışmaya babasının sayesinde başladığını söylemiştir.

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