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MasterChef PUBG Mobile iş birliği duyuruldu!

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MasterChef PUBG Mobile iş birliği duyuruldu!

PUBG Mobile, MasterChef Türkiye ile yeni bir proje peşinde!

Masterchef PUBG Mobile iş birliği duyuruldu, Battle Royale oyun devi sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile "Tavalar hazır, ocak açık, tarifler burada" ifadelerini kullanarak yeni iş birliğini duyurdu.

Televizyon dünyasının sevilen yemek ve aşçılık programı MasterChef Türkiye ve mobil oyun dünyasının en popüler oyunlarından PUBG Mobile ortak bir proje yapmaya hazırlanıyor. Bu projenin detayları henüz resmi olarak verilmese de birkaç içerik üreticisinin MasterChef stüdyolarında yarışması bekleniyor. Beklenen bu yarışma programı da PUBG Mobile'ın güzel işler çıkardığı Youtube kanalında paylaşılabilir. Oyuncular ve MasterChef takipçileri Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu veMehmet Yalçınkaya'nın bu yarışmada yer alıp almayacağını merak eder oldu!

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