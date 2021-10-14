Masterchef potaya kim gitti? Bugün 14 Ekim Masterchef eleme adayı kim oldu? Bu haftanın eleme adayları!

Masterchef potaya kim gitti? Bugün 14 Ekim Masterchef eleme adayı kim oldu? soruları gündemin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Ekranların sevilen programları arasında yer alan programda, bu akşam ilk aşamada takımlar yarışıyor. Sonrasında ise dokunulmazlık oyunu oynanacak ve bir kişi bireysel dokunulmazlığın sahibi olurken bir kişi eleme adayı olacak. Peki, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ?

6 isim potaya gitmemek için mücadele veriyor.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM: Dilara

Dilara'nın potaya gönderdiği isim ise ateş oldu.

Yarışmacıların belirlediği son isim belli oluyor...

Mert, Rabia, Eren ve Pelin eleme adayları arasında yer aldı.

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