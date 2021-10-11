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Masterchef Mustafa kimdir? MasterChef Mustafa Ozan kaç yaşında, nereli? MasterChef Mustafa elendi mi?

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Masterchef Mustafa kimdir? MasterChef Mustafa Ozan kaç yaşında, nereli? MasterChef Mustafa elendi mi?

MasterChef yarışmasında her pazar eleme heyecanı yaşanıyor. Dün de elemee potasında yer alan isimlerden biri elendi. Eleme potasında ki isimler olan Mustafa'nın hayatı merak edildi. MasterChef yarışmacılarından Mustafa Ozan'ın kim olduğu merak edildi. MasterChef Mustafa bu hafta yarışmada eleme potasında yer alıyor. Peki, MasterChef Mustafa kimdir? MasterChef Mustafa Ozan kaç yaşında, nereli? MasterChef Mustafa elendi mi?

MasterChef Türkiye yarışmasında her pazar eleme heyecanı yaşanıyor. MasterChef yarışmacılarından Mustafa Ozan'ın kim olduğu merak edildi. MasterChef Mustafa bu hafta yarışmada eleme potasında yer alıyor. Peki, MasterChef Peki, MasterChef Mustafa kimdir? MasterChef Mustafa Ozan kaç yaşında, nereli? MasterChef Mustafa elendi mi? İşte detaylar haberimizde...

MASTECHEF MUSTAFA KİMDİR?

MasterChef Mustafa henüz 24 yaşındadır.10 Nisan 1996'da İstanbul Bakırköy'de doğdu. İki farklı lisede bulunduktan sonra Bakırköy Lisesi'nden mezun oldu. 2015'te Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Aşçılık bölümüne girdi. Üniversite yıllarında birçok balık restoranında çalışma fırsatı buldu. Mezun olduktan sonra İstanbul'da beş yıldızlı oteller ve restoranlarda mesleki tecrübesini pekiştirdi. 2018'de D Maris Bay Peninsula'da çalıştıktan sonra İstanbul'a döndü.

Genç yaşta dünyaca kabul görmüş birçok şefle aynı mutfakta yemek pişirme şansına sahip olan Ozan, 2018'den beri Ulus 29 Restaurant'ta kısım şefi pozisyonunda mesleğini icra etmektedir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Dalgıçlık, doğa yürüyüşü ve skydiving gibi aktif hobileri ve tutkuları vardır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Mustafa 10 Ekim 2021 akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasına veda etti.

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Haber: Masterchef Mustafa kimdir? MasterChef Mustafa Ozan kaç yaşında, nereli? MasterChef Mustafa elendi mi? - Haberler
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