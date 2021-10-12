Masterchef Mert nereli? MasterChef Mert kimdir, kaç yaşında?

Masterchef Mert nereli? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ekranların sevilen yemek yarışma programı Masterchef her detayı ile merak konusu olurken MasterChef Mert hakkında araştırmalar yapıldı. İzleyiciler, MasterChef Mert kimdir ve MasterChef 2021 Mert kaç yaşında, evli mi gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki, MasterChef Mert kimdir? MasterChef Mert instagram hesabı ne?

MASTERCHEF MERT NERELİ?

Masterchef Mert, yarışmanın başında sarı saçlı idi. Daha sonra saçlarını 3 numaraya kazıtmıştır. Masterchef'in yeni sezonunda adından sıkça söz ettiren isimleri arasında yer alır. 8 Aralık 1991 tarihinde doğmuştur ve aslen Bolu Mengenlidir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MASTERCHEF MERT KİMDİR?

Mert Yılmaz, 29 yaşında ve Aslen Bolu Mengenli. Los Angeles'tan yarışma için Türkiye'ye gelen Mert Yılmaz, özel bir catering firmasını aşçılığını yapıyormuş. Ama geçen ayın başında işi bırakmış. Son üç aydır bulunduğu ve taksicilik yaptığı Los Angeles'ten MasterChef Türkiye için gelmiş. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

2009 yılında Bolu Mengen aşçılık bölümü mezunu olduktan sonra 4 sene mesleğini yaptıktan sonra sekiz yıl ara vermiş.

MasterChef Türkiye ön eleme turunda şeflere ızgara somon hazırlayan Mert Yılmaz, üç evet alarak sonraki tura geçmeyi başardı.

MASTERCHEF MERT İNSTAGRAM HESABI NE?

MasterChef Mert @chefmert hesabından paylaşımlar yapıyor.

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