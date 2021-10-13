Masterchef kim potada? 12 13 Ekim Masterchef potaya kim girdi?

Masterchef kim potada? 12 Ekim Masterchef potaya kim girdi? soruları gündemin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Ekranların sevilen programları arasında yer alan programda, bu akşam ilk aşamada takımlar yarışıyor. Sonrasında ise dokunulmazlık oyunu oynanacak ve bir kişi bireysel dokunulmazlığın sahibi olurken bir kişi eleme adayı olacak. Peki, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

6 isim potaya gitmemek için mücadele veriyor. Somer Şef'in reçetesiyle hazırlanan zeytinyağlı enginar dolmasını en güzel yapan isim dokunulmazlığı kazanırken bir isim de potaya gidecek.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM: Tahsin. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Tahsin'in potaya gönderdiği isim ise Rabia oldu. Dün ise Mert potaya girmişti. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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