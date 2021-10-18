Masterchef kim kaptan oldu? 18 Ekim Masterchef takımları! Mavi takım kırmızı takım kaptanı kim oldu?

Masterchef kim kaptan oldu? Mavi takım kırmızı takım kaptanı kim oldu? sorularının yanıtı merak ediliyor. Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 18 Ekim Masterchef kim kaptan oldu? 18 Ekim Mavi takım kaptanlık yarışı kazanan kim, kırmızı kaptanı kim? sorularının yanıtı araştırılıyor. Yarışmacıların tulumba tarifleri arasında en güzel reçeteye sahip olan kazanan isim olacak. İşte, Masterchef takımları! Mavi takım kaptanı kim oldu? Kaptanlık oyununu kim kazandı? sorularının yanıtı merak ediliyor.

MASTERCHEF KİM KAPTAN OLDU?

Masterchef 2021'in 18 Ekim Pazartesi tarihli bölümünde yarışmacılar arasında kıyasıya kaptanlık oyunu mücadelesi yaşandı. Mavi takım kaptanı olmak isteyen yarışmacılar, gecenin en iyi tulumbayı yapmaya çalıştı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, kazanan isimi belirlerken zorlandı. Sonrasında kazanan isim, rakibi Kırmızı takım kaptanını seçecek. İki kaptan, önce takımlarını oluşturacak, sonrasında düello yapacak.

MAVİ TAKIM KAPTANI HASAN OLDU.

18 EKİM MASTERCHEF TAKIMLARI

Hasan kırmızı takım kaptanı olarak Mert'i seçti.

MAVİ TAKIM:

Hasan - Kaptan

Sergen

Tahsin

Araz

Dilara

Safanur

Rabia

KIRMIZI TAKIM:

Mert - Kaptan

Eren

Emre

Burcu

Azize

Ateş

Pelin

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