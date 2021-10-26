Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 25 Ekim 2021 Pazartesi Mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

Hamsi ayıklama oyununda en kaliteli ve hızlı hamsi temizleyen yarışmayı kazanacak. Masterchef Türkiye'nin 25 Ekim Pazartesi günü erkana gelen 98. bölümünde yarışmacılar kaptanlık oyununda hamsi ayıklama oyunu oynandı. Kazanan takım Avrupa Bistro konusunda yemekleri belirleyecek. Mavi Takım; Azize, Tahsin, Ateş, Mert, Burcu, Safanur, Hasan, Araz isimlerinden oluşuyor. Kırmızı Takım ; Pelin, Sergen , Dilara, Eren, Emre isimlerinden olçuşmakta. Peki, Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 25 Ekim 2021Pazartesi Mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? Mavi ve Kırmızı Takım kaptanları kim oldu? Masterchef Türkiye Haftanın takımları belli oldu! İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef' Türkiye'nin 25 Ekim Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde kaptanlık oyunu oynandı.

Onuncu haftanın ilk oyunu olan kaptanlık oyununda yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için yarıştı.

Süre sonunda şefler, tadım yaparak başarılı yarışmacıları belirleyecek. Kaptanlık oyununun kazananı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU? 25 EKİM 2021 PAZARTESİ

Şefler, MasterChef 2021 yeni bölümde kazanan isimi belirlemek için son değerlendirmeyi yapacak. Mavi takımın kaptanı belli olduğunda eş zamanlı olarak haberimize yer verilecektir...

MASTERCHEF 2021 ÖDÜLÜ NEDİR?

Avrupa Bistro konusunda yemekleri belirleyecek.

MASTERCHEF 2021 YARIŞMACILARI

MasterChef Türkiye'nin ana kadrosu şu şekildedir:

Kırmızı Takım

Pelin

Sergen

Dilara

Eren

Emre

Mavi Takım

Azize

Tahsin

Ateş

Mert

Burcu

Safanur

Hasan

Araz

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