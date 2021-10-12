Masterchef kaptanlık oyunu kim kazandı?
MasterChef'in dün akşamki bölümünde en güzel lahmacunu yapan yarışmacı mavi takım kaptanlığını kazandı. Peki kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? Masterchef takımları! Mavi takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar...
Kaptanlık oyununu kim kazandı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Masterchef Türkiye'de 11 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümünde yarışmacılar takım kaptanlığı için ter döktü. Mavi takım kaptanı kim oldu? İşte, Masterchef takımları! Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Haftanın kaptanları Tahsin ve Sergen oldu.
1. Tahsin
2. Eren
3. Emre
4. Rabia Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
5. Burcu
6. Mert
7. Azize
8. Pelin
1. Sergen
2. Dilara
3. Safanur
4. Hasan
5. Ateş
6. Milhan
7. Araz
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