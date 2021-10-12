Masterchef kaptanlık oyunu kim kazandı?

Kaptanlık oyununu kim kazandı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Masterchef Türkiye'de 11 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümünde yarışmacılar takım kaptanlığı için ter döktü. Mavi takım kaptanı kim oldu? İşte, Masterchef takımları! Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KAPTANLIK YARIŞINI KİM KAZANDI?

Haftanın kaptanları Tahsin ve Sergen oldu.

MAVİ TAKIM

1. Tahsin

2. Eren

3. Emre

4. Rabia Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

5. Burcu

6. Mert

7. Azize

8. Pelin

KIRMIZI TAKIM

1. Sergen

2. Dilara

3. Safanur

4. Hasan

5. Ateş

6. Milhan

7. Araz

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