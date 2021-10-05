MasterChef Kaptanlar Düellosunun avantajı ne? Kaptanların Düellosu avantajı nedir? Kırmızı takımın avantajı ne? Kaptanlar Düellosu ödülü ne? - Haberler
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MasterChef Kaptanlar Düellosunun avantajı ne? Kaptanların Düellosu avantajı nedir? Kırmızı takımın avantajı ne? Kaptanlar Düellosu ödülü ne?

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MasterChef Kaptanlar Düellosunun avantajı ne? Kaptanların Düellosu avantajı nedir? Kırmızı takımın avantajı ne? Kaptanlar Düellosu ödülü ne?

Masterchef Türkiye'de takım oyunu öncesi şefler Kapatanlar Düellosunu kazanan kırmızı takımın sahip olacağı avantajı açıkladı. Peki, MasterChef Kaptanlar Düellosunun avantajı ne? Kaptanların Düellosu avantajı nedir? Kırmızı takımın avantajı ne? Kaptanlar Düellosu ödülü ne?

MasterChef Türkiye'nin Pazartesi günü yayınlanan 83. bölümünde takımlar belirlenmiş ve "Kaptanlar Düellosu" oyunu oynanmıştı. Düelloyu, Kırmızı Takım kaptanı Mustafa kazanırken, şefler 84. bölümde kırmızı takımın sahip olacağı avantajı açıkladı. Bu bağlamda vatandaşların en çok merak ettiği konu ise "MasterChef Kaptanlar Düellosunun avantajı ne? Kaptanların Düellosu avantajı nedir? Kırmızı takımın avantajı ne? Kaptanlar Düellosu ödülü ne?" soruları oldu. İşte detaylar! Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MASTERCHEF KAPTANLAR DÜELLOSUNUN AVANTAJI NE?

MasterChef'te "Kaptanlar Düellosu" oyununu kazanan kırmızı takımın avantajı dokunulmazlık oyunu öncesi şefler tarafından açıklandı. Şefler takım oyunu için eşleşmeleri, yarışmacıların çektiği bıçaklardan gelen numaralara göre belirlendi. Kaptanlar Düellosu galibi Mustafa'ya verilen avantaj ise seçtiği bir takım arkadaşının yerini istediği gibi değiştirebilmesi oldu. Mustafa eşleşmelerden memnun olduğunu ve hiçbir yarışmacı arkadaşının yerini değiştirmeyeceğini söyledi.

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Haber: MasterChef Kaptanlar Düellosunun avantajı ne? Kaptanların Düellosu avantajı nedir? Kırmızı takımın avantajı ne? Kaptanlar Düellosu ödülü ne? - Haberler
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