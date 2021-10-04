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Masterchef Hasan elendi mi? MasterChef Hasan son bölümde neden yok? Hasan Biltekin elendi mi?

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Masterchef Hasan elendi mi? MasterChef Hasan son bölümde neden yok? Hasan Biltekin elendi mi?

MasterChef Türkiye'nin 3 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümünde Masterchef Türkiye'ye yedek kadrodan girecek olan son yarışmacı ve MasterChef Türkiye'ye veda eden son isim belirlendi. Tüm kadro yarışmacılar oradayken MasterChef Hasan'ın yarışmada yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Peki, Masterchef Hasan elendi mi? MasterChef Hasan son bölümde neden yok? Hasan Biltekin elendi mi? MasterChef Hasan neden yok?

MasterChef Türkiye'nin 3 Ekim Pazar günü yayınlanan 82. Bölümünde yedek kadrodan, ana kadroya dahil olan son isim Rabia Nur ve MasterChef Türkiye'ye veda eden isim ise Şükrü oldu. Tüm kadronun yer aldığı elemenin ilk etabında Hasan Biltekin'in kadroda yer almaması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Masterchef severlerkonuyla ilgili internette en çok "Masterchef Hasan elendi mi? MasterChef Hasan son bölümde neden yok? Hasan Biltekin elendi mi? Hasan neden yok? MasterChef'te Hasan mı elendi?" gibi soruların cevaplarını aratmakta. MasterChef Hasan'ın neden olmadığı ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MASTERCHEF HASAN ELENDİ Mİ, NEDEN YOK?

MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde yer almayan Hasan'ın durumu ile ilgili açıklama Mehmet Yalçınkaya'dan geldi. Yalçınkaya " Hasan bugün özel bir durumu nedeniyle aramızda olamayacak" açıklamasıyla, sadece bir bölüme mahsus olarak programa katılamadığını dile getirdi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MasterChef Türkiye 2021'de Hasan Biltekin yarışmaya ve mücadelesine devam etmektedir.

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