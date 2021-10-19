Masterchef hangi takım kazandı? 19 Ekim Masterchef kazanan takım kim? sorularının yanıtı merak ediliyor. Bugün birbirinden farklı tatlılar yapıldı ve yarışmacılar teke tek olacak şekilde yarıştı. İşte, yarışmanın kazanan isimleri ve kazanan takım...

19 EKİM MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI?

19 Ekim tarihinden yapılan yarışmada birbirinden farklı tatlılar yapıldı. Kazanan takım ise henüz belli değil.

Kadayıflı muhallebi yapımında Burcu ile Safanur karşı karşıya geldi. Kazanan ise Burcu'nun tatlısıyla kırmızı takım kazandı.

kazandı. Kreme brule yapımında Ateş ile Dilara karşı karşıya geldi. Kazanan ise Ateş'in tatlısıyla kırmızı takım oldu.

oldu. Keşkül yapımında Emre ile Rabia karşı karşıya geldi. Kazanan ise Emre'nin tatlısıyla kırmızı takım oldu.

oldu. Supangle yapımında Mert ile Aras karşı karşıya geldi. Kazanan ise Aras'ın tatlısıyla mavi takım oldu.

oldu. Creme caramel yapımında Azize ile Tahsin karşı karşıya geldi. Bu tatlıda kazanan olmadı. İki takımın da tatlıları çok kötü olarak değerlendirildi.

Fırın sütlaç yapımında Pelin ile Sergen karşı karşıya geldi. Kazanan ise Sergen'in tatlısıyla mavi takım oldu.

oldu. Trileçe yapımında Eren ile Hasan karşı karşıya geldi. Kazanan belli oluyor..

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