Masterchef en son kim elendi 2021? 11 Ekim Masterchef'te kim eleme adayı oldu?

Masterchef kim elendi bugün 2021? Masterchef'te kim eleme adayı oldu? sorularına dair detaylar araştırılıyor. Cezaya kalan 6 yarışmacının eleme oyunu oynadığı bölümde, Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in tadımı ile en başarısız yemeği yapan Masterchef 1. eleme adayı seçildi. Peki, MasterChef'te potaya kim gitti, eleme adayı kim oldu? İşte, son bölümde yaşananlar. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye 2021'in bu akşam ekranlara gelen yeni bölümünde izleyicileri ekran başına kilitleyen anlar yaşanmaya devam etti. Eleme gecesinde, eleme adayı olan Pelin, Mustafa, Dilara, Burcu, Tahsin ve Azize mutfakta en iyi tabakları çıkarmak için mücadele etti. 6 kişilik ilk eleme etabında yarışmacılar ispir fasulyesi ürününden yaratıcı yemekler yaparak en iyi tabakları çıkarmaya çalıştı ve bu turda 6 isim arasından en iyi 3 yemeği yapan 3 isim bu haftalık elenmekten kurtuldu.

Eleme turunun ikinci etabına kalan Mustafa, Azize ve Dilara ile birlikte şefler yeni bir eleme etabı düzenledi. Mehmet Şef'in özel tarifi olan İnci yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalışan 3 yarışmacı mücadelede adeta zorlu dakikalar yaşadı. Şeflerin yaptığı tadımın ardından bu 3 kişi arasında en az başarılı tabağı yapan isim yarışmaya veda etti. Böylelikle MasterChef'te bu haftanın elenen ismi Mustafa oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELEME ADAYI OLDU?

MasterChef'te eleme adayı kim oldu, kim kazandı sorusu pazartesi akşamı netlik kazandı. Sergen, Rabia, Araz, Milhan, Mert, Ateş'in ceza oyunu oynadığı etapta şefler yarışmacılardan mıhlama ve mısır ekmeği hazırlamalarını istedi. 45 dakikalık süre sonunda yapılan tadımın ardından şeflerin oybirliği ile aldığı karara göre eleme potasına Mert girdi. Böylece Mert haftanın ilk eleme adayı oldu.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacılar haftanın ilk mücadelesi kaptanlık oyunu için önlüklerini giydi. Şefler MasterChef kaptanlık oyununda altı adet lahmacun yapılmasını istedi. Yarışmacılara lahmacun yemeğini yapmaları için ise tam 45 dakika süre tanındı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Süre sonunda 6 yarışmacı yemeğini yetiştiremezken şefler lahmacunların tadına baktı. Kaptanlık oyununda finale kalan isimler; Azize, Tahsin ve Burcu oldu. Şeflerin değerlendirmelerine göre MasterChef'te kaptanlık oyununu Tahsin kazandı. Mavi takım kaptanı olan Tahsin kırmızı takım kaptanlığına ise Sergen'i getirdi.

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