Masterchef elenen kim?13 Ekim potaya kim girdi? Masterchef son elenen isim kim oldu? sorularının yanıtı merak ediliyor. Masterchef eleme adayı, dokunulmazlık oyunu ile önceki gece heyecan dolu anlar yaşattı. MasterChef eleme potasına giren 2. ve 3. isim son bölümde netlik kazandı. Heyecanlı anlara neden olan MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen 12 Ekim tarihli 89. bölümünde kırmızı ve mavi takım arasında dokunulmazlık için kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. Ege mutfağından yemeklerin yapıldığı gecede 1. dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken; şeflerin değerlendirmeleri ile bireysel dokunulmazlığın sahibi Tahsin oldu. Kaybeden takımda ise eleme adayları kesinleşti. Peki, MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte, MasterChef'te eleme potasına giren yarışmacılar.

MASTERCHEF ELENEN KİM?

Danilo Şef, ''Dilara ve Mustafa ikinizinde tabak probleminiz vardı. Şeflerle konuştuktan sonra birlikte bir karar aldık. MasterChef Türkiye 2021'e veda eden yarışmacımız, bu akşam en az başarılı tabak yapan kişi Mustafa.'' dedi.

Mustafa MasterChef Türkiye'ye veda eden isim oldu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

MASTERCHEF POTAYA KİM GİRDİ?

6 isim potaya gitmemek için mücadele veriyor. Somer Şef'in reçetesiyle hazırlanan zeytinyağlı enginar dolmasını en güzel yapan isim dokunulmazlığı kazanırken bir isim de potaya gidecek.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM: Tahsin. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Tahsin'in potaya gönderdiği isim ise Rabia oldu. Daha önce ise Mert potaya girmişti.

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