Masterchef kim potada? 12 Ekim Masterchef potaya kim girdi, soruları gündemin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Ekranların sevilen programları arasında yer alan programda, dün akşam ilk aşamada takımlar yarıştı. Masterchef eleme potasına kim gitti? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

6 isim potaya gitmemek için mücadele verdi. Somer Şef'in reçetesiyle hazırlanan zeytinyağlı enginar dolmasını en güzel yapan isim dokunulmazlığı kazanırken bir isim de potaya gidecek.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM: Tahsin

Tahsin'in potaya gönderdiği isim ise Rabia oldu. Önceki gün ise Mert potaya girmişti.

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