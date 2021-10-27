Masterchef Türkiye yarışmasında kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ikinci kez takım oyununa çıktı. Haftanın 3. ve 4. eleme potasına giden isimler bu akşam belli olacak. Oylarını kullanan Masterchef yarışmacıları 3 ve 4. eleme potasına gidecek isimleri belirledi. Peki,Masterchef Eleme adayları kimler? Masterchef Türkiye'de potada kimler var? Masterchef türkiye kimler potada? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Avrupa bistro menüsünü çıkaran takımlar arasından kazanan kırmızılılar oldu ve mavi takım yarışmacılar dokunulmazlık için mücadele etti. 27 Ekim takım oyununu da kırmızı taraf aldı. Mavi takımdan yeni eleme adayları çıkarılacak.

Dokunulmazlığı Tahsin kazandı. 3. dokunulmazlığı kazandı.

4. eleme adayı .... oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELEME ADAYLARI KİMLER?

Araz

Hasan

Ateş

...

MAVİ VE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

MAVİ TAKIM: Ateş (Kaptan), Hasan, Araz, Tahsin, Burcu, Mert, Safanur

KIRMIZI TAKIM: Pelin (Kaptan), Eren, Sergen, Azize, Emre, Dilara

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