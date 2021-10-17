MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef bugün var mı, yok mu? MasterChef kim elenecek? MasterChef yeni bölüm fragmanı İZLE!

Masterchef eleme adayları kim? sorusunun cevabı merak ediliyor. Ekranların sevilen programları arasında yer alan programda, bu akşam ilk aşamada takımlar yarışıyor. Sonrasında ise dokunulmazlık oyunu oynanacak ve bir kişi bireysel dokunulmazlığın sahibi olurken bir kişi eleme adayı olacak. Tv8 ekranlarında macerasına hız kesmeden devam eden yarışmada Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan Mardin'de Mezopotomya menüsünü hazırlamalarını istedi. Masterchef canlı izle 2021! Türkiye'nin sevilen yemek programı Masterchef 2021 bugün yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Mastechef'in ne zaman başlayacağını merak eden vatandaşlarımız Masterchef ne zaman başlıyor? diye aratmaktadır. Masterchef yeni bölüm canlı izle! MasterChef yeni bölüm izle! Masterchef yeni bölüm fragmanı izle!

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Konuk misafirlerin tadımı ile mavi takım gecenin kazananı oldu. Kırmızı takımda ise bireysel dokunulmazlığı Dilara aldı. Dokunulmazlık oyununda bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Dilara MasterChef 6. eleme adayı olarak Ateş'in ismini verdi. Kırmızı takımda diğer eleme adayını belirlemek için ise gecenin sonunda konsey gerçekleşti. Kırmızı takım yarışmacılarının kullandıkları oylar sonucunda en çok ismi yazılan Milhan oldu. Milhan bu sonuçlar MasterChef 7. eleme adayı seçildi. Böylece 14 Ekim akşamı MasterChef eleme adayları Ateş ve Milhan oldu.

MASTERCHEF BUGÜN VAR MI?

Ekrana geldiği ilk dönemlerde haftanın 7 günü yayınlanan MasterChef, daha sonra Kırmızı Oda başlayınca Cuma günü ekranda olmadı. O Ses Türkiye'nin yayınlanmaya başlamasıyla haftada 5 güne düştü.

MasterChef haftanın 5 günü, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri ekrana geliyor.

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam 20.00'da TV8'de.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Haberler.com - Gündem