Masterchef Türkiye potada kimler var? MasterChef Türkiye'nin 28 Ekim günü yayınlanan bölümünde takım oyununu 3. kez mavi takım kaybetti. Bunun üzerine Tahsin, Burcu ve Safanur bireysel dokunulmazlık için büyük mücadele verdi. Bu bağlamda son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen " MasterChef eleme adayları kimler? 28 Ekim MasterChef Türkiye potadaki isimler kimler? MasterChef Türkiye potada kimler var? Masterchef kimler potada? Masterchef potada kimler var? Masterchef Türkiye 28 Ekim eleme adayları kim?" gibi soruların cevaplarını araştırılmakta.

MASTERCHEF TÜRKİYE POTADA KİMLER VAR?

MasterChef Türkiye potasında 28 Ekim günü bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Tahsi oldu. Bu sayede potada yer alacak 5. ve 6. isimler otomatik olarak belli oldu. Safanur ve Burcu isimleri Masterchef Türkiye'de bu haftanın son iki eleme adayları oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE POTADAKİ İSİMLER!

MasterChef Türkiye'nin 28 Ekim Perşembe günü yayınlanan bölümüyle birlikte eleme potasında yer alan isimler netleşti.

Buna göre potada yer alan isimler;

- Hasan

- Ateş

-Mert

-Araz

-Safanur

-Burcu

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