Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef Türkiye haftanın ilk takım oyununu kaybeden kırmızı takımda elenme adayları merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar internette en çok "MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? 21 Ekim 2021 Masterchef eleme adayları kim? Masterchef Türkiye eleme adayları kimler? MasterChef Türkiye potaya kim gitti? Masterchef Türkiye ilk ve ikinci eleme adayları kimler oldu? Masterchef potadaki isimler kimler? Masterchef Türkiye potada kimler var? Masterchef kim potada? Masterchef kim aday oldu?" sorularını aratmakta. MasterChef Türkiye'de bu haftanın eleme adaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. MasterChef'in yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık mücadelesi vardı. Haftanın üç günü dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanan MasterChef Türkiye'nin 21 Ekim tarihli 96. bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları Obruk peynir kullanarak yapmaya çalıştı. Peki, MasterChef'te haftanın eleme adayları kimler oldu? Masterchef Eleme adayları kimler? 21 Ekim 2021 Masterchef Türkiye'de potada kimler var? Masterchef Türkiye kimler potada?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Eleme potasına giden isimler;

1. aday Rabia

2. aday Dilara

3. aday Hasan

4. aday Sergen

5. aday Pelin

6. aday Emre

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlık oyunlarının ardından bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Safanur, haftanın 3. eleme adayı olarak Hasan'ın ismini verdi. Böylece Hasan eleme potasına giren yarışmacı seçildi.Gecenin ilerleyen dakikalarında bu kez mavi takım 4. adayı belirlemek için aralarında konsey yaptı.

Oylamalarda yaşanan eşitlikten dolayı yine kaptanın oyuna ihtiyaç duyuldu. Mavi takım kaptanı olan Hasan'ın verdiği oyla potaya giren diğer isim Sergen oldu. Bu sonuçla 20 Ekim Çarşamba akşamı MasterChef'te eleme adayları Hasan ve Sergen oldu.

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