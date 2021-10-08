MasterChef eleme adayları kim oldu? 7 Ekim 2021 Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef Türkiye elenme adayları!

MasterChef eleme adayları kim oldu? MasterChef Türkiye'nin 7 Ekim Perşembe günü yayınlanan 86. bölümünde haftanın beşinci ve altıncı elenme adayları belirlendi. 3. takım oyununu da kırmızı takımın kaybetmesinin ardından beşinci ve altıncı eleme adaylarını çıkartması kesinleşti. Bu bağlamda vatandaşlar konu ile ilgili en çok "7 Ekim 2021 Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef potada kimler var? Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef beşinci ve altıncı eleme adayları kimler? MasterChef Türkiye potada hangi isimler var? MasterChef potaya kim girdi? Masterchef Türkiye elenme adayları!" sorularını araştırmakta. Masterchef Türkiye'de potada yer alan isimler haberimizde.

7 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de daha önce potaya giren Tahsin, Azize, Mustafa ve Pelin'in yer almadığı bireysel dokunulmazlık yarışında Araz, Rabia, Burcu ve Dilara mücadele etti. Şeflerin tabağını ve lezzetini daha çok beğendiği Rabia bireysel dokunulmazlığı kazandı ve potada yer alması için Burcu'nun ismini açıkladı ve Burcu potada yer alacak olan beşinci yarışmacı oldu.

Burcu'nun tabağı yapım aşamasında yaşadığı aksilik nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan ismin beşinci adayı açıklamasının ardından, kırmızı takım kendi içerisinde oylama yaptı. Yapılan oylama sonrası 6 oy ile takım arkadaşlarından en fazla oyu alan isim Dilara oldu. Bu şekilde bu hafta potaya gidecek altıncı ve son eleme adayı Dilara oldu.

BEŞİNCİ ELEME ADAYI: BURCU

ALTINCI ELEME ADAYI: DİLARA

MASTERCHEF TÜRKİYE POTA KİMLER VAR?

Tahsin

Azize

Mustafa

Pelin

Burcu

Dilara

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