MasterChef eleme adayları kim oldu? 5 Ekim 2021 Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef Türkiye elenme adayları! - Haberler
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MasterChef eleme adayları kim oldu? 5 Ekim 2021 Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef Türkiye elenme adayları!

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MasterChef eleme adayları kim oldu? 5 Ekim 2021 Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef Türkiye elenme adayları!

MasterChef eleme adayları kim oldu? MasterChef Türkiye'de Takım oyununu kaybeden Kırmızı Takımda ilk ve ikinci eleme adayları belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? 5 Ekim 2021 Masterchef eleme adayları kim? Masterchef Türkiye eleme adayları kimler? MasterChef Türkiye potaya kimler gitti? MasterChef kim potada? Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef potada kimler var? Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef kim potada? Masterchef kim aday oldu?

Masterchef eleme adayı kim oldu? MasterChef Türkiye haftanın ilk takım oyununu kaybeden kırmızı takımda elenme adayları merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar internette en çok "MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? 5 Ekim 2021 Masterchef eleme adayları kim? Masterchef Türkiye eleme adayları kimler? MasterChef Türkiye potaya kim gitti? Masterchef Türkiye ilk ve ikinci eleme adayları kimler oldu? Masterchef potadaki isimler kimler? Masterchef Türkiye potada kimler var? Masterchef kim potada? Masterchef kim aday oldu?" sorularını aratmakta. MasterChef Türkiye'de bu haftanın eleme adaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

5 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi içerisinde "Bireysel Dokunulmazlık" oyunu oynadı. Şefler, yarışmacılardan "Ananas" kullanılmasını istedi. Kırmızı takımda Araz, Dilara, Azize, Pelin, Tahsin, Mustafa, Rabia ve Burcu bireysel dokunulmazlık için büyük mücadele verdi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Şeflerin tabağını daha çok beğendiği Pelin, Tahsin ve Dilara şefler tarafından öne çağırıldı. Şeflerin tabağını daha çok beğendiği Dilara ve Pelin son ikiye kaldı. Şeflerin yaptığı açıklama sonrası 5 Ekim bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Dilara oldu.

Dilara bireysel dokunulmazlığı kazanırken, potada yer almasını istediği isim olarak Tahsin'in ismini açıkladı. Tahsin bu şekilde potada yer alacak ilk isim oldu.

Dilara potaya kimseyi göndermek istemediğini ve bunu kimsenin hak ettiğini düşünmediğini belirtmesinin ardından, diğer yarışmacılara "Aday olmak isteyen var mı?" diye sordu. El kaldıran Tahsin potada yer almak isteyen yarışmacı olmak için gönüllü oldu.

Bunun ardından takım arasında yapılan oylama sonrası en çok oyu alan isimler Azize ve Pelin oldu. Azize, 6 oyla en fazla oyu alan kişi olurken potada yer alacak 2. elenme adayı oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE POTADAKİ İSİMLER!

  • Tahsin
  • Azize

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Haber: MasterChef eleme adayları kim oldu? 5 Ekim 2021 Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef Türkiye elenme adayları! - Haberler
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