Masterchef eleme adayları kim? 15 Ekim eleme adayları!

Masterchef eleme adayları kim? sorusunun cevabı merak ediliyor.Ekranların sevilen programları arasında yer alan programda, bu akşam ilk aşamada takımlar yarışıyor. Sonrasında ise dokunulmazlık oyunu oynanacak ve bir kişi bireysel dokunulmazlığın sahibi olurken bir kişi eleme adayı olacak. Tv8 ekranlarında macerasına hız kesmeden devam eden yarışmada Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan Mardin'de Mezopotomya menüsünü hazırlamalarını istedi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

Konuk misafirlerin tadımı ile mavi takım gecenin kazananı oldu. Kırmızı takımda ise bireysel dokunulmazlığı Dilara aldı. Dokunulmazlık oyununda bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Dilara Masterchef 6. eleme adayı olarak Ateş'in ismini verdi. Kırmızı takımda diğer eleme adayını belirlemek için ise gecenin sonunda konsey gerçekleşti. Kırmızı takım yarışmacılarının kullandıkları oylar sonucunda en çok ismi yazılan Milhan oldu. Milhan bu sonuçlar MasterChef 7. eleme adayı seçildi. Böylece 14 Ekim akşamı MasterChef eleme adayları Ateş ve Milhan oldu.

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