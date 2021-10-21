Masterchef bugün dokunulmazlığı kim aldı? 20 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularının yanıtı bu akşamın merak edilen soruları arasında yer alıyor. Peki, bu akşam dokunulmazlık kazanan ismin belirlediği eleme adayı kim oldu? 20 Ekim Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef eleme adayları! 20 Ekim bugün potaya kim girdi?

MASTERCHEF BUGÜN DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

20 Ekim tarihinde yapılan yarışmada ilk yarışmada Akdeniz mutfağına ait birbirinden farklı lezzetler yapıldı. Kazanan takım belli olurken oldukça heyecanlı dakikalar yaşandı. Ekstra bir oyun daha yapılarak belirlenen kazanan ise kırmızı takım oldu. 20 Ekim tarihinde dokunulmazlığı kazanan isim Safanur oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

20 Ekim tarihinde dokunulmazlığı kazanan isim Safanur oldu ve potaya gitmesini istediği ismin Hasan olduğunu belirtti.

Yarışmacıların oylarıyla belirlenen ikinci isim ise Sergen oldu.

Bu durumda eleme potasındaki isimler, Dilara, Rabia, Hasan ve Sergen oldu.

İşte, yarışmadan önemli notlar...

Rabia, mavi ve kırmızı takımın yemeklerini tadarak denedi. Rabia mavi takımda yer almaktadır.

Rabia'nın tattığı ve oy verdiği yemeklerden dördü kırmızının, biri mavinin. Bu nedenle mavi yeterince oy alamadı.

Emre, tadım yapan ikinci isim oldu. Emre kırmızı takımda yer almaktadır. Emre'nin tattığı ve oy verdiği yemeklerden ikisi mavinin, üçü kırmızının oldu.

Kırmızı takım 7-3 önde.

Reklamların ardından devam eden kısımda ilk tadım yapan isim Dilara oldu.

Dilara, mavi takımda yarışmaktadır. Dilara'nın tattığı ve oy verdiği yemeklerin ardından kırmızı takım 10-6 öne geçti.

Son olarak tadım yapan isim Pelin oldu. Pelin'in verdiği ikinci oyla kazanan kırmızı takım oldu.

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