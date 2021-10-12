Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef ilk eleme adayı olan isim! - Haberler
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Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef ilk eleme adayı olan isim!

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Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef ilk eleme adayı olan isim!

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef Türkiye'de bugün bir ilk gerçekleşti. Takım kaptanı yarışmasının ardından ilk kez avantaj oyunu yerine eleme adayının belirleneceği bir oyun düzenlendi. Peki, Masterchef ilk eleme adayı kim oldu? Masterchef eleme adayı olan isim!

Masterchef ilk eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, Masterchef eleme adayı olan isim!

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dilara, Sergen, Mert, Ateş, Milhan ve Araz kaptanlık yarışındaki düşük performansları nedeniyle bir yarışmaya daha tabi tutuldu. Yarışmacılar bu oyunda Mıhlama ve mısır ekmeği yaptı. Şeflerin detaylarını paylaştığı mıhlama hakkında detaylar da belirtildi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

En beğenilen mıhlama, Sergen'in yaptığı tabak oldu. En az beğenilen tabak ve ilk eleme adayı ise Mert oldu.

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