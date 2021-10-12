Masterchef eleme adayı kim oldu? 12 Ekim potaya giren isimler kim? - Haberler
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Masterchef eleme adayı kim oldu? 12 Ekim potaya giren isimler kim?

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Masterchef eleme adayı kim oldu? 12 Ekim potaya giren isimler kim?

Masterchef Türkiye, 12 Ekim tarihinde birbirinden güzel lezzetlerin tanıtılmasına yardımcı oldu. Ege Mutfağına yönelik yemeklerin yapıldığı programda Masterchef eleme adayı kim oldu? 12 Ekim potaya giren isimler kim? Masterchef Türkiye eleme potaya kim gitti? Masterchef eleme adayları!

Masterchef eleme adayı kim oldu? 12 Ekim potaya giren isimler kim? sorularına yanıt aranıyor. Ekranların sevilen programları arasında yer alan programda, bu akşam ilk aşamada takımlar yarışıyor. Sonrasında ise dokunulmazlık oyunu oynanacak ve bir kişi bireysel dokunulmazlığın sahibi olurken bir kişi eleme adayı olacak. Peki, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

6 isim potaya gitmemek için mücadele veriyor. Somer Şef'in reçetesiyle hazırlanan zeytinyağlı enginar dolmasını en güzel yapan isim dokunulmazlığı kazanırken bir isim de potaya gidecek.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM: Tahsin.

Tahsin'in potaya gönderdiği isim ise Rabia oldu.

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