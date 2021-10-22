Masterchef'in yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık mücadelesi vardı. Haftanın üç günü dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanan MasterChef Türkiye'nin 21 Ekim tarihlibölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları Obruk peynir kullanarak yapmaya çalıştı. Peki, Masterchef dün kim potaya girdi? Masterchef dokunulmazlık kim kazandı?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

21 Ekim Perşembe günü yayınlanan Masterchef Türkiye'de bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışma, kaptanların kararları ile başlayacak. Oyunun başında şefler, birer yarışmacı seçmelerini söylüyor.

MASTERCHEF'TE SON BÖÜMDE NELER OLDU?

Masterchef 94. Bölüm Tarifleri

Somer Şef, Danilo Şef ve Mehmet Şef'in jüriliğini üstlendiği Masterchef'te, kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Dokunulmazlık oyunu için 'Masterchef sütlü tatlılar' konsepti belirlendi. Yarışmacılardan, kadayıflı muhallebi, krem brüle, keşkül, krem karamel, sütlaç, supangle ve trileçe hazırlamaları istendi. Hazırlanan tatlılar şeflerin beğenisine sunuldu.

Kadayıflı muhallebiyi, kırmızı takım kazandı.

Krem brüleyi, kırmızı takım kazandı.

Keşkülü, kırmızı takım kazandı.

Krem karameli, kırmızı takım kazandı.

Sütlacı, mavi takım kazandı.

Supangleyi, mavi takım kazandı.

Trileçeyi, mavi takım kazandı.

Böylece 4-3 üstünlükle ilk oyunu kırmızı takım kazandı.

Bireysel Dokunulmazlığı Kim Kazandı?

Mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için tekrar mutfağa girdi. Yarışmacılardan, Mehmet Şef'in imza yemeği olan 'yıldız' hazırlamaları istendi. Yarışmacılar, verilen süre sonunda hazırladıkları yemekleri şeflerin beğenisine sundu. Şeflerin verdiği karara göre, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Araz oldu. Araz, 1. eleme adayı olarak Rabia'yı seçti. Mavi takım, kendi aralarında yaptıkları oylamanın ardından 2. eleme adayı olarak Dilara'yı seçti.

Eleme potasına giden isimler;

1. aday Rabia

2. aday Dilara

3. aday Hasan

4. aday Sergen

5. aday Pelin

6. aday Emre

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