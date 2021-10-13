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Masterchef dün kim kazandı?

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Masterchef dün kim kazandı?

Masterchef Türkiye, 12 Ekim tarihinde birbirinden güzel lezzetlerin tanıtılmasına yardımcı oldu. Masterchef kim potada? 12 Ekim Masterchef potaya kim girdi, sorularına yanıt aranmakta. Ege Mutfağına yönelik yemeklerin yapıldığı programda kazanan kim oldu? Masterchef dün kim kazandı?

Masterchef kim potada? 12 Ekim Masterchef potaya kim girdi, soruları gündemin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Ekranların sevilen programları arasında yer alan programda, dün akşam ilk aşamada takımlar yarıştı. Masterchef dün kim kazandı?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

6 isim potaya gitmemek için mücadele verdi. Somer Şef'in reçetesiyle hazırlanan zeytinyağlı enginar dolmasını en güzel yapan isim dokunulmazlığı kazanırken bir isim de potaya gidecek. Gündem haberler için bizi takip edin.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM: Tahsin

Tahsin'in potaya gönderdiği isim ise Rabia oldu. Önceki gün ise Mert potaya girmişti.

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