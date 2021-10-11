Masterchef dün akşam kim elendi?
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışma programı MasterChef, izleyicileri ekrana bağlıyor. Dün akşam da programda heyecanlı anlar yaşandı ve elenen kim merak edildi. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef dün akşam kim elendi?
MasterChef her akşam olduğu gibi dün akşam da izleyicileri ekrana bağladı ve heyecanlı anlar yaşattı. Peki, MasterChef dün akşam kim elendi? İşte, MasterChef hakkında merak edilenler ve yanıtları…
MasterChef Türkiye 2021'in bu akşam ekranlara gelen yeni bölümünde izleyicileri ekran başına kilitleyen anlar yaşanmaya devam etti. Eleme gecesinde, eleme adayı olan Pelin, Mustafa, Dilara, Burcu, Tahsin ve Azize mutfakta en iyi tabakları çıkarmak için mücadele etti. 6 kişilik ilk eleme etabında yarışmacılar ispir fasulyesi ürününden yaratıcı yemekler yaparak en iyi tabakları çıkarmaya çalıştı ve bu turda 6 isim arasından en iyi 3 yemeği yapan 3 isim bu haftalık elenmekten kurtuldu.
Eleme turunun ikinci etabına kalan Mustafa, Azize ve Dilara ile birlikte şefler yeni bir eleme etabı düzenledi. Mehmet Şef'in özel tarifi olan İnci yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalışan 3 yarışmacı mücadelede adeta zorlu dakikalar yaşadı. Şeflerin yaptığı tadımın ardından bu 3 kişi arasında en az başarılı tabağı yapan isim yarışmaya veda etti. Böylelikle MasterChef'te bu haftanın elenen ismi Mustafa oldu.
Ekranların en çok izlenen ve büyük ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2021'de bu haftanın eleme adayları belli oldu. MasterChef 2021'de Mavi takım ile Kırmızı takım arasında oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında dört eleme adayı belli olmuştu.
Haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan takım mavi takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu oyunu kazanan Rabia beşinci eleme adayını belirledi ve haftanın beşinci eleme adayı Burcu oldu. 6. Eleme adayını belirlemek için toplanan kırmızı takım yarışmacıları eleme oylaması yaptı ve takım kararıyla en çok oyu alan ve altıncı eleme adayı olan isim Dilara oldu.
1- Tahsin
2- Azize
3- Mustafa
4- Pelin
5- Burcu
6- Dilara
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