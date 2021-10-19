Masterchef düello kim kazandı? Masterchef hangi kaptan kazandı? Masterchef avantaj oyunu kazanan takım!

Masterchef avantaj kim kazandı? 18 Ekim Masterchef avantaj oyunu nedir, hangi takım kazandı? sorularının yanıtı araştırılıyor.Bu akşam başlayan yeni haftada Mavi takım kaptanı Hasan, Kırmızı takım kaptanı Mert oldu.Şeflerin istediği şekilde en güzel kadınbudu köfte yapan yarışmacı, takımına önemli bir avantaj kazandıracak. Bu akşam Masterchef'te kaptanlar düellosunu kim kazandı? Masterchef hangi kaptan kazandı?

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te yeni haftanın ilk oyununda yarışmacılar kaptanlık için mücadele etti. Şeflerin bu oyunda yarışmacılardan istediği ürün tulumba oldu. Mavi takım kaptanını kim olacak belirlemek için istenilen 20 adet tulumba için süre bir saat verildi. Yarışmacılar, en güzel, en lezzetli tulumbayı yapmak için hünerlerini sergiledi. Süre sonunda şefler, tadım yaparak başarılı yarışmacıları belirledi.

MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Şefler, MasterChef 2021 yeni bölümde kazanan isimi belirlemek için son değerlendirmeyi açıkladı. Beş isim arasında da sıyrılan Hasan, bu haftanın mavi takım kaptanı oldu.

KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM SEÇİLDİ?

MasterChef'te bu haftanın mavi takım kaptanı Hasan oldu. Hasan, bir hafta boyunca mücadele edeceği Kırmızı takım kaptanı olarak Mert'i seçti. detaylar! Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MASTERCHEF DÜELLO KİM KAZANDI?

Avantajı kazanan Hasan'ın yaptığı kadınbudu köfteyle mavi takım oldu.

MASTERCHEF AVANTAJ OYUNU NEDİR?

MasterChef'te "Kaptanlar Düellosu" oyununu kazanan mavi takımın avantajı belli oldu. Mavi takım kaptanı Hasan, kendi takımından bir isim ile karşı takımdan bir isimin karşı karşıya geleceği grupları oluşturma hakkına sahip oldu.

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