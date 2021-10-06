MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de 6 Ekim günü yayınlanan yeni bölümünde Takım oyununu kaybeden dün olduğu gibi bugün de kırmızı takım kendi içerisinde bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bunun üzerine "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Ekim 2021 MasterChef eleme adayları kim oldu? Masterchef Türkiye bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef bireysel dokunulmazlığı kazanan kim? Mastechef 6 Ekim dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef Türkiye eleme adayları kimler? Masterchef Türkiye potada kimler var?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte detayları. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

6 EKİM MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

6 Ekim Çarşamba günü yayınlanan Masterchef 85. bölümde ilk takım oyununda olduğu gibi ikinci takım oyununu da kaybeden Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu mücadelesi verdi. Daha önce ilk, iki eleme adayı olarak Tahsin ve Azize'yi belirleyen Kırmızı takımda Burcu, Rabia, Dilara, Araz, Mustafa ve Pelin bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Şeflerin verdiği malzemeleri en iyi şekilde değerlendirerek bireysel dokunulmazlığı kazanan ve bu akşamlık potaya girmekten kurtulan isim - oldu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan - haftanın üçüncü elenme adayını belirledi. - haftanın üçüncü eleme adayı olarak - ismini söyledi. - bu şekilde üçüncü eleme adayı olmuş oldu. Dördüncü eleme adayı ise takım içerisinde yapılacak olan oylama sonrasında belli olacak.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM: -

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