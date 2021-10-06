Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Ekim MasterChef takım oyununu kim kazandı? Masterchef 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı - Haberler
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Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Ekim MasterChef takım oyununu kim kazandı? Masterchef 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı

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Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Ekim MasterChef takım oyununu kim kazandı? Masterchef 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'nin 85. Bölümünde takım oyununu ve dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı araştırılmaya başlandı. Peki, Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye takım oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 6 Ekim 2021 Masterchef takım oyununu hangi takım kazandı? Meksika Mutfağı oyununu hangi takım kazandı?

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'nin 6 Ekim'de yayınlanan 86. Bölümünde takım oyunu büyük çekişmeye sahne oldu. Şefler yarışmacılardan "Meksika Mutfağı" konsepti adı altında Sopa de Tortilla, Nachos, Karidesli Taco, Tamelos, Etli Fajita, Mole Pablano, Dulce de Leche Donut tariflerini yapmalarını isterdi. Şeflerin yaptığı oylama sonrası takım oyununu ve dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar konu ile ilgili internette en çok "Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye 2. takım oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Takım oyununu hangi takım kazandı? Masterchef Takım oyununu hangi takım kazandı." soruların cevabını araştırdı. MasterChef Türkiye'nin 6 Ekim'de yayınlanan 86. Bölümündeki takım oyunu ve dokunulmazlığı kazanan takıma dair detaylar ve daha fazlası haberimizde.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 6 Ekim Çarşamba günü yayınlanan 85. bölümünde şefler yarışmacılardan Meksika Mutfağının sevilen lezzetlerinden "Sopa de Tortilla, Nachos, Karidesli Taco, Tamelos, Etli Fajita, Mole Pablano, Dulce de Leche Donut" yemeklerini yapmalarını istedi. Takımlar yemeklerini son anda yetiştirirken, kazanan takım belli oldu.

Şeflerin istediği yemekleri istenilen tabağa daha yakın yaparak, kazanan takım Mavi takım oldu. Mavi takım takım oyunu ve dokunulmazlık yarışını kazanarak bu akşam potaya yarışmacı çıkartmaktan kurtuldu.

Kaybeden Kırmızı takım ise 2. takım oyununu kaybetti. Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynayarak potada yer alacak olan haftanın üçüncü ve dördüncü elenme adaylarını belirleyecek.

Takım oyunu puan tablosu ve eşleşmeler ise şu şekilde;

Sopa de Tortilla ---> Kırmızı Takkım

Nachos ---> Mavi Takım

Karidesli Taco --->Mavi Takım

Tameles --->Mavi Takım

Etli Fajita --->Kırmızı Takım

Mole Pablano ---> Mavi Takım

Dulce de Leche Donut ---> Mavi Takım

SKOR: 5-2

KAZANAN TAKIM: Mavi Takım

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Haber: Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Ekim MasterChef takım oyununu kim kazandı? Masterchef 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı - Haberler
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