MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Ekim 2021 MasterChef eleme adayları kim oldu? Masterchef Türkiye bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? - Haberler
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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Ekim 2021 MasterChef eleme adayları kim oldu? Masterchef Türkiye bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Ekim 2021 MasterChef eleme adayları kim oldu? Masterchef Türkiye bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye'nin 5 Ekim Salı günü yayınlanan programında takım oyununu kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Ekim 2021 MasterChef eleme adayları kim oldu? Masterchef Türkiye bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef bireysel dokunulmazlığı kazanan kim? Mastechef 5 Ekim dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef Türkiye eleme adayları kimler? Masterchef Türkiye potada kimler var?

MasterChef Türkiye'de 5 Ekim günü yayınlanan yeni bölümünde Takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi içerisinde bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bunun üzerine "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Ekim 2021 MasterChef eleme adayları kim oldu? Masterchef Türkiye bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef bireysel dokunulmazlığı kazanan kim? Mastechef 5 Ekim dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef Türkiye eleme adayları kimler? Masterchef Türkiye potada kimler var?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte detayları.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi içerisinde "Bireysel Dokunulmazlık" oyunu oynadı. Şefler, yarışmacılardan "Ananas" kullanılmasını istedi. Kırmızı takımda Araz, Dilara, Azize, Pelin, Tahsin, Mustafa, Rabia ve Burcu bireysel dokunulmazlık için büyük mücadele verdi.

Şeflerin tabağını daha çok beğendiği Pelin, Tahsin ve Dilara şefler tarafından öne çağırıldı. Şeflerin tabağını daha çok beğendiği Dilara ve Pelin son ikiye kaldı. Şeflerin yaptığı açıklama sonrası 5 Ekim bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Dilara oldu.

Dilara bireysel dokunulmazlığı kazanırken, potada yer almasını istediği isim olarak Tahsin'in ismini açıkladı. Tahsin bu şekilde potada yer alacak ilk isim oldu.

Dilara potaya kimseyi göndermek istemediğini ve bunu kimsenin hak ettiğini düşünmediğini belirtmesinin ardından, diğer yarışmacılara "Aday olmak isteyen var mı?" diye sordu. El kaldıran Tahsin potada yer almak isteyen yarışmacı olmak için gönüllü oldu.

Potada yer alacak diğer isim ise takım içerisinde yapılacak olan oylama sonrasında belirlenecek.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM : DİLARA

İLK ELEME ADAYI : Tahsin

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Haber: MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Ekim 2021 MasterChef eleme adayları kim oldu? Masterchef Türkiye bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? - Haberler
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