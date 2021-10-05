Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Ekim MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye'nin 5 Ekim'de yayınlanan 84. Bölümünde takım oyunu büyük çekişmeye sahne oldu. Şefler yarışmacılardan "Mantı" konsepti adı altında birçok bölge ve yöreye ait farklı mantı çeşitleri isterken, şeflerin yaptığı oylama sonrası takım oyununu ve dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar konu ile ilgili internette en çok "Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye takım oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mantı oyununu hangi takım kazandı? Takım oyununu hangi takım kazandı?" soruların cevabını araştırdı. MasterChef Türkiye'nin 4 Ekim'de yayınlanan 84. Bölümündeki takım oyunu ve dokunulmazlığı kazanan takıma dair detaylar ve daha fazlası haberimizde. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 84. bölümünde gerçekleşen takım oyununda şefler, yarışmacılardan " Sinop Mantısı, Gyoza, Yağ Mantısı, Sosyete Mantısı, Pelmeni, Tavuklu Siron, Tepsi Mantısı ve Kayseri Mantısı" yapmalarını istedi.

Yarışmacıların çektiği bıçakların üzerinde yazan numaralara göre eşleştiği oyunda, düello havasında büyük mücadele gerçekleşti. 8 mantı çeşidinden şeflerin daha çok beğendiği yemekleri sergileyen Mavi takım 5-3'lük skorla kazanan ekip oldu. Mavi takım dokunulmazlığı ve takım oyununu kazanırken, Mavi takım yarışmacıları bugün için potaya girmekten kurtuldu.

Kırmızı takım ise oynayacağı bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası, 2 yarışmacıyı potaya gönderecek.

Takım oyunu puan tablosu ve eşleşmeler ise şu şekilde;

Sinop Mantısı ---> Emre - Azize ---> Emre (Mavi Takım)

Gyoza (Japon Mantısı) ---> Safanur - Araz ---> Araz (Kırmızı Takım)

Yağ Mantısı ---> Eren - Mustafa ---> Eren (Mavi Takım)

Sosyete Mantısı ---> Sergen - Tahsin ---> Sergen (Mavi Takım)

Pelmeni ---> Ateş - Dilara ---> Dilara (Kırmızı Takım)

Tavuklu Siron ---> Hasan - Pelin --->Hasan (Mavi Takım)

Tepsi Mantısı ---> Milhan - Rabia ---> Milhan (Mavi Takım)

Kayseri Mantısı ---> Mert - Burcu ----> Burcu (Kırmızı Takım)

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

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