12 Ekim MasterChef dokunulmazlık kim kazandı? GÜNCELLEME 12 Ekim bireysel dokunulmazlığı kazanan isim!

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ekranların sevilen programları arasında yer alan programda, bu akşam ilk aşamada takımlar yarışıyor. Sonrasında ise dokunulmazlık oyunu oynanacak ve bir kişi bireysel dokunulmazlığın sahibi olurken bir kişi eleme adayı olacak. Peki, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI? MAVİ TAKIM MI, KIRMIZI TAKIM MI?

FAVA: Mavi takım kazandı.

YUMURTALI ARAPSAÇI KAVURMA: Kırmızı takım kazandı.

SİNKONTA: Kırmızı takım kazandı.

ETLİ GİRİT KABAĞI DOLMASI: Mavi takım kazandı.

SÜTLÜ BALIK: Kırmızı takım kazandı.

ÇÖP ŞİŞ: Kırmızı takım kazandı.

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