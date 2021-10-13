13 Ekim Masterchef dokunulmazlığı kazanan isim kim oldu? Masterchef dokunulmazlığı kim aldı? - Haberler
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13 Ekim Masterchef dokunulmazlığı kazanan isim kim oldu? Masterchef dokunulmazlığı kim aldı?

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13 Ekim Masterchef dokunulmazlığı kazanan isim kim oldu? Masterchef dokunulmazlığı kim aldı?

13 Ekim 2021 tarihinde, Masterchef'te ilk aşamada birbirinden farklı döner tarifleri yapıldı. Takım oyununda kazanan kırmızı takım oldu. Ardından bireysel dokunulmazlık oyunu yapıldı. Yarışma sırasında Masterchef dokunulmazlığı kim aldı? 13 Ekim dokunulmazlığı kazanan isim kim oldu? sorularının yanıtı merak edildi.

Masterchef dokunulmazlığı kim aldı? 13 Ekim dokunulmazlığı kazanan isim kim oldu? sorularının yanıtı merak ediliyor. Dürüm döner, tombik döner, pilav üstü döner ve iskenderin yapıldığı ilk aşamada kazanan kırmızı takım oldu. İkinci yarışmada ise yarışmacılar yaratıcılıklarını konuşturdu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

13 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef'te bu akşam kazanan takım kırmızı takım oldu. Ardından 6 yarışmacı, bireysel dokunulmazlığı kazanmak için bir oyun daha oynadı. 12 malzemeyle yapılan tarifte, yarışmacılar hünerlerini sergiledi.

EMRE DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM OLDU.

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Haber: 13 Ekim Masterchef dokunulmazlığı kazanan isim kim oldu? Masterchef dokunulmazlığı kim aldı? - Haberler
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