MasterChef bugün yok mu? MasterChef neden yok?
MasterChef izlemek için TV8 ekranlarını açanlar O Ses Türkiye programını görünce MasterChef bugün yok mu, MasterChef neden yok merak etti Peki, MasterChef bugün yok mu? MasterChef neden yok?
Masterchef Türkiye ekrana geldiği ilk dönemlerde haftanın 7 günü yayınlanıyordu. Daha sonra Kırmızı Oda başlayınca Cuma günü ekranda olmadı. O Ses Türkiye'nin yayınlanmaya başlamasıyla haftada 5 güne düştü. Bugün TV8 ekranlarında MasterChef'i göremeyenler MasterChef bugün yok mu? MasterChef neden yok konularını araştırdı.
MASTERCHEF BUGÜN YOK MU?
Ekrana geldiği ilk dönemlerde haftanın 7 günü yayınlanan MasterChef, daha sonra Kırmızı Oda başlayınca Cuma günü ekranda olmadı. O Ses Türkiye'nin yayınlanmaya başlamasıyla haftada 5 güne düştü.
MasterChef haftanın 5 günü, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri ekrana geliyor.
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