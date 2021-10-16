Masterchef Türkiye ekrana geldiği ilk dönemlerde haftanın 7 günü yayınlanıyordu. Daha sonra Kırmızı Oda başlayınca Cuma günü ekranda olmadı. O Ses Türkiye'nin yayınlanmaya başlamasıyla haftada 5 güne düştü. Bugün TV8 ekranlarında MasterChef'i göremeyenler MasterChef bugün yok mu? MasterChef neden yok konularını araştırdı.

MASTERCHEF BUGÜN YOK MU?

Ekrana geldiği ilk dönemlerde haftanın 7 günü yayınlanan MasterChef, daha sonra Kırmızı Oda başlayınca Cuma günü ekranda olmadı. O Ses Türkiye'nin yayınlanmaya başlamasıyla haftada 5 güne düştü.

MasterChef haftanın 5 günü, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri ekrana geliyor.

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