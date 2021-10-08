Masterchef bugün var mı? 8 9 Ekim Masterchef yeni bölüm ne zaman? Materchef hangi gün, neden yok?
Masterchef neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bu akşam Masterchef var mı? TV8 yayın akışı... Masterchef Türkiye yeni bölüm için bekleyen fenomen yarışma programının takipçileri yarışma ile aynı saatte farklı bir program ile karşılaşacak. TV8 yayın akışı içerisinde Masterchef'in yeni bölümünün yer almamasının ardından yarışma tutkunları "bu akşam Masterchef var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Masterchef neden yok, yeni bölüm ne zaman? Masterchef cumartesi var mı?
Masterchef bugün var mı? Materchef hangi gün, neden yok? sorularının yanıtı araştırılıyor. 08 Ekim 2021 Cuma günü ve 09 Ekim Cumartesi TV8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri TV8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri TV8 yayın akışında neler var merak ediliyor. TV8 kanalında bugün neler var? Masterchef bugün var mı? Materchef hangi gün, neden yok?
TV8'in bu haftaki yayın akışına göre, Masterchef yeni bölümleri Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi akşamları seyircilerle buluşmaktaydı ancak Kırmızı Oda ve O Ses Türkiye'nin yayın hayatına başlamasıyla günler değişti.
Bu akşam TV8 ekranlarında Kırmızı Oda yayınlanacak. Bu sebeple Masterchef Türkiye yok.
Masterchef'in yeni bölümü 10 Ekim Pazar tarihinde ekranlara gelecek. Yeni bölümde eleme heyecanı yaşanacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
8 EKİM TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Masterchef Türkiye
13:00 Kırmızı Oda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Kırmızı Oda Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.