Masterchef bugün var mı? 8 9 Ekim Masterchef yeni bölüm ne zaman? Materchef hangi gün, neden yok?

Masterchef bugün var mı? Materchef hangi gün, neden yok? sorularının yanıtı araştırılıyor. 08 Ekim 2021 Cuma günü ve 09 Ekim Cumartesi TV8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri TV8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri TV8 yayın akışında neler var merak ediliyor. TV8 kanalında bugün neler var? Masterchef bugün var mı? Materchef hangi gün, neden yok?

MASTERCHEF HANGİ GÜN?

TV8'in bu haftaki yayın akışına göre, Masterchef yeni bölümleri Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi akşamları seyircilerle buluşmaktaydı ancak Kırmızı Oda ve O Ses Türkiye'nin yayın hayatına başlamasıyla günler değişti.

MASTERCHEF BUGÜN VAR MI?

Bu akşam TV8 ekranlarında Kırmızı Oda yayınlanacak. Bu sebeple Masterchef Türkiye yok.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masterchef'in yeni bölümü 10 Ekim Pazar tarihinde ekranlara gelecek. Yeni bölümde eleme heyecanı yaşanacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

8 EKİM TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye

13:00 Kırmızı Oda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Kırmızı Oda Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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