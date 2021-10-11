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Masterchef Ateş kimdir? Ateş Durukan kaç yaşında, elendi mi? Mert Ateş Durukan nereli?

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Masterchef Ateş kimdir? Ateş Durukan kaç yaşında, elendi mi? Mert Ateş Durukan nereli?

MasterChef Türkiye 2021 sezonu üçüncü bölümde şeflerin karşısına çıktı Hayatı merak edilen Mert Ateş Durukan kimdir? Masterchef Ateş kimdir? Masterchef Mert Ateş Durukan kaç yaşında, nereli? Mert Ateş Durukan hayatı ve biyografisi nedir? Ateş Durukan kaç yaşında, elendi mi? Mert Ateş Durukan nereli?

Masterchef Ateş kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor.Yarışmayı sıkı sıkı takip eden MasterChef izleyiciler, programı çıkan yarışmacı adaylarını araştırıyor ve internette sorguluyor. Peki, Mert Ateş Durukan kimdir? Masterchef Mert Ateş Durukan kaç yaşında, nereli? Mert Ateş Durukan hayatı ve biyografisi nedir?

MASTERCHEF ATEŞ KİMDİR?

Ateş Durukan, MasterChef 2021 ana kadrosuna katılan son isim olmayı başardı. Yedekler arasında yapılan yarışmada birinci olan MasterChef Ateş, yarışmaya İzmir'den katılıyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MasterChef yarışmacılarından biri olan Mert Ateş Durukan yarışmaya İzmir'den katılıyor. 18 yaşındaki yarışmacı, aşçılık bölümü mezunu. MasterChef Ateş, küçük yaşlardan itibaren evde yemek yaptığını dile getirmiş ve birçok yemeği anannesinden öğrendiğini açıklamıştı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Ateş Durukan'ın babası turizm sektöründe, annesi ise muhasebeci. Başarılı yarışmacı yedeklerden kadroya dahil oldu.

MASTERCHEF ATEŞ ELENDİ Mİ?

Masterchef Türkiye'ye yedek kadordan dahil olan Ateş'in Masterchef Türkiye macerası devam etmektedir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

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Haber: Masterchef Ateş kimdir? Ateş Durukan kaç yaşında, elendi mi? Mert Ateş Durukan nereli? - Haberler
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