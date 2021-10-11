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Masterchef 10 Ekim 2021 kim elendi? Son Dakika: Masterchef'te bu hafta kim elendi?

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Masterchef 10 Ekim 2021 kim elendi? Son Dakika: Masterchef'te bu hafta kim elendi?

Son Dakika: Kritik eleme gecesinde yarışmaya veda etmemek için tezgah başına geçen yarışmacılar ter döktü. Hazırlanan yemeklerin Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadıldı. Eleme potasına düşen adaylardan kimin elendiği ise merak konusu oldu. Peki, Masterchef 10 Ekim 2021 kim elendi? Son Dakika: Masterchef'te bu hafta kim elendi?

Son Dakika:TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2021 son bölüm, ana kadro yarışmacıları arasındaki mavi ve kırmızı takım üyeleri arasındaki kritik eleme gecesi mücadelesine sahne oldu. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonucunda potaya giren Burcu, Pelin, Tahsin, Azize, Mustafa, Dilara arasından birisi bu hafta yarışmaya veda eden isim oldu. Peki, Masterchef 10 Ekim 2021 kim elendi? Son Dakika: Masterchef'te bu hafta kim elendi? İşte detaylar haberimizde...

MasterChef Türkiye 2021'in bu akşam ekranlara gelen yeni bölümünde izleyicileri ekran başına kilitleyen anlar yaşanmaya devam etti. Eleme gecesinde, eleme adayı olan Pelin, Mustafa, Dilara, Burcu, Tahsin ve Azize mutfakta en iyi tabakları çıkarmak için mücadele etti. 6 kişilik ilk eleme etabında yarışmacılar ispir fasulyesi ürününden yaratıcı yemekler yaparak en iyi tabakları çıkarmaya çalıştı ve bu turda 6 isim arasından en iyi 3 yemeği yapan 3 isim bu haftalık elenmekten kurtuldu.

Eleme turunun ikinci etabına kalan Mustafa, Azize ve Dilara ile birlikte şefler yeni bir eleme etabı düzenledi. Mehmet Şef'in özel tarifi olan İnci yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalışan 3 yarışmacı mücadelede adeta zorlu dakikalar yaşadı. Şeflerin yaptığı tadımın ardından bu 3 kişi arasında en az başarılı tabağı yapan isim yarışmaya veda etti. Böylelikle MasterChef'te bu haftanın elenen ismi Mustafa oldu.

Ekranların en çok izlenen ve büyük ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2021'de bu haftanın eleme adayları belli oldu. MasterChef 2021'de Mavi takım ile Kırmızı takım arasında oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında dört eleme adayı belli olmuştu.

Haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan takım mavi takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu oyunu kazanan Rabia beşinci eleme adayını belirledi ve haftanın beşinci eleme adayı Burcu oldu. 6. Eleme adayını belirlemek için toplanan kırmızı takım yarışmacıları eleme oylaması yaptı ve takım kararıyla en çok oyu alan ve altıncı eleme adayı olan isim Dilara oldu.

1- Tahsin

2- Azize

3- Mustafa

4- Pelin

5- Burcu

6- Dilara

Hasan (K) Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Eren

Sergen

Emre

Mert

Milhan

Ateş

Safanur

Mustafa (K)

Tahsin

Araz

Dilara

Azize

Rabia

Pelin

Burcu Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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