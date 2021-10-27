MASKİ iki mahallede hayatı kolaylaştırdı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Ahmetli ilçesine bağlı Ataköy mahallesinde yaptığı 3 adet kutu menfez çalışması ile taşkınlara karşı önlem alırken, vatandaşlara tarım arazilerine ulaşım konusunda büyük kolaylık sağladı. Öte yandan MASKİ tarafından Kasaplı mahallesinde bir sondaj kuyusu açarak mahalleye yeni bir içme suyu kaynağı kazandırdı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yaptığı menfez çalışmaları ile hem vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya hem de taşkın tehlikesine karşı önlemler almaya devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ahmetli ilçesine bağlı Ataköy mahallesinde dere üzerinde bulunan yol geçiş noktasında yaptığı 3 adet prefabrik kutu menfez çalışması gerçekleştirdi. Yapılan bu çalışma ile taşkın tehlikesine karşı önlem alınırken, vatandaşlara da tarım arazilerine ulaşım konusunda büyük kolaylık sağlandı.

Kasaplı'ya yeni içme suyu kaynağı

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılamak için çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Alaşehir ilçesine bağlı Kasaplı mahallesine yeni bir sondaj kuyusu kazandırıldı. Sondajdan alınan su numunesi analiz edilmek üzere İzmir Halk Sağlığı Merkezine gönderildi. Yapılacak olan testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından mahallenin kullanımına sunulacak sondaj ile özellikle yaz aylarında yer altı su seviyelerinin daha derinlere çekilmesiyle birlikte yaşanan içme suyu sıkıntısının son bulması hedefleniyor. - MANİSA