MASKİ'den Selendi Belediyesine ziyaret

SELENDİ, MANİSA (Bültenler) - Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Selendi Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç'u makamında ziyaret etti. İlçede yapılacak olan yatırımların görüşüldüğü ziyarette Daire Başkanı Emir, Selendi'ye 39 kilometre kanalizasyon, 37 kilometre içme suyu, 6 kilometre yağmur suyu hattı ile 15 bin kişiye hitap edecek olan atıksu arıtma tesisi yatırımı yapılacağını söyledi. Emir, ilçeye bağlı Çıkrıkçı, Yeşil ve Zıraman mahallelerinin alt ve üstyapı yatırımları için de yüklenici firmaya yer tesliminin yapıldığını belirtti. Selendi Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç da nazik ziyaretlerinden dolayı Daire Başkanı Emir'e teşekkür etti. Akkoç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Selendi'ye çok büyük yatırımlar yaptığını ifade ederek selam ve teşekkürlerini iletti.

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