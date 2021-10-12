MASKİ'den Göcek'e ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MASKİ'den Göcek'e ziyaret

Bültenler - Haberler | Güncel
MASKİ'den Göcek'e ziyaret

MASKİ Genel Müdürlüğü, İlçe Hizmetleri Şube Müdürü Güray Coşkun ve Kaçak Su Şube Müdürü Bayram Fidanoğlu, Akhisar ilçesine bağlı Göcek mahallesini ziyaret etti.

Mahalle Muhtarı ve mahallelilerle bir araya gelen Coşkun ve Fidanoğlu, istek ve talepleri dinledi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların istek ve talepleri doğrultusunda yaptığı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İlçe Hizmetleri Şube Müdürü Güray Coşkun ve Kaçak Su Şube Müdürü Bayram Fidanoğlu, Akhisar ilçesine bağlı Göcek mahallesini ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Erol Kayan ve mahallelilerle bir araya gelen Coşkun ve Fidanoğlu, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi, ilgili dairelere iletilmek üzere notlar aldı. Mahalle Muhtarı Erol Kayan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şube Müdürlerimiz ziyaretimize gelerek bizleri onurlandırdı. Biz Göcek mahallesi olarak Büyükşehir Belediyesinin ve MASKİ'nin çalışmalarından dolayı memnunuz. İsteklerimizi de kendilerine ilettik. İlgili dairelere iletmek üzere notlar aldılar" açıklamasında bulundu.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
Dekolteli kadın paylaşımı yapan CHP Tire İlçe Başkanı Şenoyar ve yönetimi görevden alındı

Dekolteli kadın paylaşımı yapan CHP Tire İlçe Başkanı Şenoyar ve yönetimi görevden alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Meral Akşener Ekrem İmamoğlu İbrahim Aydemir
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Burak Sergen Okan Bayülgen
Spor Cristiano Ozan Tufan Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Güzel Sözler Yemek Tarifleri Fahrettin Koca Oğuzhan Asiltürk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MASKİ'den Göcek'e ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 16:30:46. #1.17#