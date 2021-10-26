MASKİ, Altyapı Yatırımlarına Devam Ediyor

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı yatırımları ile mahallelerin ihtiyaçlarına çözüm üretiyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Salihli ilçesine bağlı Allahdiyen Mahallesinde ilave içme suyu hattı döşeme çalışmasına başlandı. 450 metrelik hat ile mahallenin artan nüfusunun içme suyu ihtiyacı karşılanacak.

"Cengiz Başkana teşekkür ediyoruz"

Mahalle Muhtarı Hüseyin Önal, "Çalışmadan memnunuz. Mahallemizin nüfusu arttı. Bu da altyapı ihtiyacını ortaya çıkardı. Mahallemizde altyapı çalışması yürütülüyor. Cengiz Başkana teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet