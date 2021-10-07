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MASKESİZLERİN DENETİM TELAŞI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MASKESİZLERİN DENETİM TELAŞI

ÇORUM'da polis, cadde ve sokaklarda maske denetimi yaptı.

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da polis, cadde ve sokaklarda maske denetimi yaptı. Maskesiz bazı kişiler, polisi görünce yolunu değiştirdi, bazıları ise maske takma telaşına girdi.

Çorum'da polis ekipleri, kentin en kalabalık noktası olan Gazi ve İnönü caddelerinde denetim gerçekleştirdi. Polis, maske takmayan ya da doğru kullanmayanları ve sigara içenleri uyardı. Denetimlerde polisi görünce tedirgin olan 2 kişi, sırtını dönüp maskesini takmaya çalıştı. Sigara içen bir vatandaşı uyaran polis memurunun, 'Neden maskeniz elinizde ve sigarayla yürüyorsunuz' sorusu üzerine, sigarayı söndüren kişi, maskesini takıp yoluna devam etti. Denetimleri fark eden bazı kişiler ise yolunu değiştirdi. Denetimde maske de dağıtan polis, halkı sık sık uyardı.

MASKESİZLERİN DENETİM TELAŞI

MASKESİZLERİN DENETİM TELAŞI

MASKESİZLERİN DENETİM TELAŞI

MASKESİZLERİN DENETİM TELAŞI

MASKESİZLERİN DENETİM TELAŞI

MASKESİZLERİN DENETİM TELAŞI

MASKESİZLERİN DENETİM TELAŞI

MASKESİZLERİN DENETİM TELAŞI

MASKESİZLERİN DENETİM TELAŞI

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