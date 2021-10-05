Maskesiz yakalanınca yüzünü şapkayla kapattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maskesiz yakalanınca yüzünü şapkayla kapattı

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel
Maskesiz yakalanınca yüzünü şapkayla kapattı

BOLU'da, koronavirüs önlemleri kapsamında denetim yapan polis ekiplerini gören maskesiz kişi, yüzünü şapkayla gizlemeye çalıştı.

BOLU (DHA) - BOLU'da, koronavirüs önlemleri kapsamında denetim yapan polis ekiplerini gören maskesiz kişi, yüzünü şapkayla gizlemeye çalıştı. Ekiplerin uyardığı kişi elindeki maskesini takarak uzaklaştı.

Koronavirüs vakalarının son günlerde arttığı Bolu'da, polis ekipleri kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde denetim yaptı. Ekipler, maske takmayan ve kurallara uymayan kişilere uyarılarda bulundu. Denetimler sırasında maskesini elinde taşıyan bir kişi, polis ekiplerini görünce önce yüzünü şapkayla gizleyerek kaçmaya çalıştı. Polisin kendisini fark ettiğini anlayan bu kişi, yapılan uyarıyla maskesini taktı. Kentte maske takmayanlara yönelik uyarıların devam edeceği öğrenildi.


Maskesiz yakalanınca yüzünü şapkayla kapattı

Maskesiz yakalanınca yüzünü şapkayla kapattı

Maskesiz yakalanınca yüzünü şapkayla kapattı

Maskesiz yakalanınca yüzünü şapkayla kapattı

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri
90 bin lirasını dolandırıcılara kaptırınca karısı küsen yaşlı adam, bir kez daha dolandırıldı

90 bin lirasını dolandırıcılara kaptırınca karısı küsen yaşlı adam, bir kez daha dolandırıldı

 Sağlık Bakanlığı iki doz BioNTech yaptıranların 3. dozu olması için harekete geçti

Sağlık Bakanlığı iki doz BioNTech yaptıranların 3. dozu olması için harekete geçti

 Okullarda PCR testi dönemi başladı! İşte uygulamanın startının verildiği 10 pilot il

Okullarda PCR testi dönemi başladı! İşte uygulamanın startının verildiği 10 pilot il
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bergen Ezgi Mola Mehmet Ali Erbil
Spor Kerem Aktürkoğlu Fatih Terim Stefan Kuntz Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Maskesiz yakalanınca yüzünü şapkayla kapattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 17:44:48. #1.17#