Maskesiz şahıs polisi görünce yüzünü şapkayla kapattı - Haberler
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Maskesiz şahıs polisi görünce yüzünü şapkayla kapattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Maskesiz şahıs polisi görünce yüzünü şapkayla kapattı

Bolu'da, korona virüs denetimi yapan polis ekiplerini gören maskesiz vatandaş yüzünü şapkayla gizlemeye çalıştı.

BOLU (İHA) - Bolu'da, korona virüs denetimi yapan polis ekiplerini gören maskesiz vatandaş yüzünü şapkayla gizlemeye çalıştı. Ekiplerin uyardığı şahıs elindeki maskesini takarak uzaklaştı.

Bolu'da, korona virüs vak'alarının son günlerde hızlı artış göstermesi ve öğrencilerin de gelmesiyle birlikte nüfus artışının yaşanmasının ardından kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde polis ekipleri denetim yaptı. Ekipler caddede yaptıkları denetimlerde maske takmayan ve kurallara uymayanlara uyarılarda bulundu.

Polisi görünce ne yapacağını şaşırdı

Maskesini elinde taşıyan bir vatandaş polis ekiplerini görünce önce yüzünü şapkayla gizleyerek kaçmaya çalıştı. Polisin kendisini fark ettiğini anlayan vatandaş daha sonra yapılan uyarıyla birlikte elindeki maskesini taktı.

Koptu dediği maskesini polis cebinde buldu

Bisikletiyle caddede ilerleyen maskesiz bir genci durduran ekipler, gençten maskesini takmasını istedi. Gencin maskesinin koptuğunu söylemesi üzerine polis memuru şahsın cebindeki maskeyi gördü. Polisin maskeyi işaret etmesi üzerine genç cebinden çıkardığı maskeyi takarak uzaklaştı. - BOLU

Maskesiz şahıs polisi görünce yüzünü şapkayla kapattı

Maskesiz şahıs polisi görünce yüzünü şapkayla kapattı

Maskesiz şahıs polisi görünce yüzünü şapkayla kapattı

Maskesiz şahıs polisi görünce yüzünü şapkayla kapattı

Maskesiz şahıs polisi görünce yüzünü şapkayla kapattı

Maskesiz şahıs polisi görünce yüzünü şapkayla kapattı

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Haber: Maskesiz şahıs polisi görünce yüzünü şapkayla kapattı - Haberler
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