Maskeli hırsız kamerada: 15 bin lira değerinde sigara ve 4 bin lira çaldı - Haberler
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Maskeli hırsız kamerada: 15 bin lira değerinde sigara ve 4 bin lira çaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Maskeli hırsız kamerada: 15 bin lira değerinde sigara ve 4 bin lira çaldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir markete giren maskeli hırsız, 15 lira değerinde sigara ve 4 bin lira çaldı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir markete giren maskeli hırsız, 15 lira değerinde sigara ve 4 bin lira çaldı. Hırsızlık olayı anbean kameralara yansırken, yakalanan şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesinde maskeli bir şahıs, demir kesme makası ile girdiği markette 15 bin lira değerinde sigara ve 4 bin civarında para aldı. Çalıntı para ve malzemelerle marketten çıkan şahıs, daha sonra izini kaybettirmeye çalıştı. Hırsızlık anı ise saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi.

Hırsızlık ihbarı üzerine Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince titizlikle yapılan çalışma neticesinde şahsın fiziki yapısı ve detaylı kamera kayıtları incelenmesi neticesinde olayının şüphelisinin L.K. (35) isimli şahıs olduğu belirlendi. Şahıs polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca işyerinden çalınan sigaralar şahıstan ele geçirilerek müştekiye teslim edildi. Çalınan paralarla olaydan sonra şüpheli tarafından satın alınan LCD televizyona el konularak suç geliriyle elde edilen eşya kapsamında Tekirdağ Adliyesine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Maskeli hırsız kamerada: 15 bin lira değerinde sigara ve 4 bin lira çaldı

Maskeli hırsız kamerada: 15 bin lira değerinde sigara ve 4 bin lira çaldı

Maskeli hırsız kamerada: 15 bin lira değerinde sigara ve 4 bin lira çaldı

Maskeli hırsız kamerada: 15 bin lira değerinde sigara ve 4 bin lira çaldı

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Haber: Maskeli hırsız kamerada: 15 bin lira değerinde sigara ve 4 bin lira çaldı - Haberler
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