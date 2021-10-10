Maske takmadıkları için uyaran minibüs şoförünü bıçaklayan 4 kişi yakalandı - Haberler
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Maske takmadıkları için uyaran minibüs şoförünü bıçaklayan 4 kişi yakalandı

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ta bindikleri minibüste maske takmaları konusunda kendilerini uyaran sürücüyü bıçaklayarak kaçan 4 şüpheli gözaltına alındı.

KARS (AA) - Kars'ta bindikleri minibüste maske takmaları konusunda kendilerini uyaran sürücüyü bıçaklayarak kaçan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Harakani Devlet Hastanesi hattında çalışan minibüs şoförü Orhan G. (47), araca binen 4 yolcudan bazılarına maskelerini takmaları uyarısında bulundu.

Buna rağmen maske takmayan Y.A. (21), M.A. (19), H.G. (17) ve O.G. (16) sürücü ile tartışmaya başladı.

Kavganın büyümesi üzerine 4 yolcu, Orhan G'ye bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan sürücü, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerince yürütülen çalışma sonucu gözaltına alındı.

Orhan G, Kars'taki müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Maske takmadıkları için uyaran minibüs şoförünü bıçaklayan 4 kişi yakalandı

Maske takmadıkları için uyaran minibüs şoförünü bıçaklayan 4 kişi yakalandı

Maske takmadıkları için uyaran minibüs şoförünü bıçaklayan 4 kişi yakalandı

Maske takmadıkları için uyaran minibüs şoförünü bıçaklayan 4 kişi yakalandı
AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri
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Haber: Maske takmadıkları için uyaran minibüs şoförünü bıçaklayan 4 kişi yakalandı - Haberler
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