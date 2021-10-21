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MASKE DAĞITIP, HİJYEN VE MESAFEYE DİKKAT ÇEKTİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARDAHAN'da ilkokul öğrencileri son günlerde artan Covid-19 vakalarına dikkat çekmek için okul önünde ellerindeki dövizlerle vatandaşları uyardı.

ARDAHAN (DHA) - ARDAHAN'da ilkokul öğrencileri son günlerde artan Covid-19 vakalarına dikkat çekmek için okul önünde ellerindeki dövizlerle vatandaşları uyardı.

Ardahan 23 Şubat İlkokulu öğrencileri okul nizamiye girişinde ellerindeki pankartlarla ülke ve il genelindeki Covid-19 vaka artışına dikkat çektiler. Vatandaşlara maske dağıtan ve maske takmayanları uyaran öğrenciler, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını ve herkesin aşı olmasını istedi. Maske takmayan ve okul önünden geçen vatandaşları uyaran öğrenciler, "Okulların kapanmasını istemiyoruz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için" dedi.

Okul Müdürü Gürbüz Yıldız ise "Okul olarak öğrencilerimiz tarafından, maske, mesafe ve hijyen kuralların dikkat çekmek için bir farkındalık yapmak istedik. Öğrencilerimizin hazırladığı pankartlarla, maske ve dezenfektanları vatandaşlara sunuyoruz. Buradan herkese sesleniyorum, kurallara uyalım, okullarımız kapanmasın, eğitimimiz aksamasın, sağlıklı bir şekilde hayatımızı sürdürelim" diye konuştu.

MASKE DAĞITIP, HİJYEN VE MESAFEYE DİKKAT ÇEKTİLER

MASKE DAĞITIP, HİJYEN VE MESAFEYE DİKKAT ÇEKTİLER

MASKE DAĞITIP, HİJYEN VE MESAFEYE DİKKAT ÇEKTİLER

MASKE DAĞITIP, HİJYEN VE MESAFEYE DİKKAT ÇEKTİLER
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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